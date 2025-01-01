Bakanlık marka marka ifşa etti: 1 günde 11 bal markası taklit ve tağşiş gıda listesine eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit ve tağşiş' listesine 1 günde 11 bal markası eklendi. Yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, mısır şurubu bulunan ballar 'taklit' olarak nitelendiriliyor. İşte ayrıntılar...
Özellikle Türkiye’de gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ açıklıyor. Siteye girdiğinizde tarih ve ürün koduyla arama yapabiliyorsunuz.
TEK TEK İFŞA EDİLDİ
Bakanlığın internet sitesinde 'Arıcılık Ürünleri' diye arama yaptığınızda 'taklit ve tağşiş' yapılan bal markaları sıralanıyor.
“Taklit”; gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi demek. “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanıyor.
SADECE 1 GÜNDE 11 MARKA
Listeye sadece 18 Aralık 2024'te 11 marka eklenmiş.
Markalar şöyle: Gürlevik Erzincan, Bal Cenneti, Abalı, Anzer Balcısı, Otantik, Gayem, Pervari, Mutlukovan, Bal Deposu, Haskaymak, Ecegün.
HAKİKİ BAL NEDİR?
Türk gıda kodeksi bal tebliğine göre diaztas değeri balda en az 8, prolin değeri en az 300 ve C4 değeri de en fazla %7 şeklinde olmalı. Bu kriterlere uymayan bal sahte bal olarak işlem görüyor.
İçeriğinde yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, glikoz, mısır şurubu ve suni petek bulunan bal sahte bal olarak nitelendiriliyor.
Balın miktarını artırmak amaçlı bala mısır ya da pirinç şurubu katılması, arıya bile gerek duymadan şeker şuruplarına polen, renk maddeleri ve aroma eklenip balın taklit edilmesi bu ballara örnek olarak sıralanıyor.
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