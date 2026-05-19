Bakanlık talimatı: Marketlerde tarihi geçen ürünler için özel reyon

Bakanlığın yayımladığı talimata göre; et, süt ve peynir gibi mikrobiyolojik açıdan hızla bozulabilen ürünlerin üzerinde yer alan "Son Tüketim Tarihi (STT)" geçmiş ise bu gıdaların satışı kesinlikle yasak.

İnsan sağlığı için risk taşıyan bu ürünleri raflarında bulundurmaya devam eden işletmelere idari para cezası uygulanacak ve söz konusu ürünlere anında el konulacak.

TETT'Sİ GEÇEN ÜRÜNLER

Makarna, un, şeker, pirinç, çay ve kahve gibi uzun ömürlü gıdalarda yer alan "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)" ise doğrudan sağlığı tehdit eden bir kriter olmaktan çok, ürünün tazeliğini, ideal aromasını ve lezzetini koruduğu süreyi ifade ediyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre bakanlık, gıda israfını engellemek adına uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ve TETT'si dolan bu ürünlerin belirli şartlar altında satılmasına onay verdi.

Buna göre, TETT'si geçen gıdaların satışında işletmeler şu kurallara uymak zorunda kalacak:

Özel reyon zorunluluğu: Bu ürünler, market içindeki standart ürünlerin arasına karışmayacak ve sadece onlara ayrılmış özel reyonlarda sergilenecek.

Bilgilendirme şartı: Tüketiciler, bu reyonlardan alışveriş yaparken ürünlerin tarihi hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek.

Güvenlik kontrolü işletmede: Satışa sunulan ürünün insan tüketimine uygunluğunun kontrolünden ve sorumluluğundan doğrudan satıcı işletme sorumlu olacak.

81 İLDE SIKI DENETİM

İlgili esnaf odaları ve birliklerinin uyarıldığı sürece dair Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne de denetim talimatı gönderdi.

Saha ekipleri, işletmelerin "özel reyon" kuralına uyup uymadığını denetleyecek, şüpheli durumlarda gıdalardan numune alarak laboratuvar testleri yapacak ve kuralları ihlal eden işletmelere ağır yaptırımlar uygulayacak.