Bakanlık tatil beldelerindeki arazileri satışa çıkardı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 kentte 472 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Bu arsaların içinde İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerindeki 36 kamu arazisi de yer aldı. Üç tatil cennetinde manzara ve konumlarıyla dikkat çeken araziler için toplam 243 milyon 524 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 kentteki 472 kamu arazisini açık artırma usulü ile satışa çıkardı. İhalelerin 5-7 Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacağı, internetten katılımın 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30 itibari ile son bulacağı duyuruldu.
EN ÇOK ÇEŞME'DE
Yüz milyonlarca TL tutarın satış bedeli belirlenen araziler içinde en çok İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerindeki yerler dikkat çekti.
Üç tatil cennetinde, manzara ve konumlarıyla dikkat çeken 36 arsa, toplam 243 milyon 524 bin 524 TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Konut, turizm ve ticaret alanı olarak belirlenen bu arazilerin 32'si Çeşme'de, 3'ü Karaburun'da, 1'i ise Seferihisar'da yer aldı.
Seferihisar Sığacık'taki 3903 ada 4 parselde yer alan 31 bin 400 metrekare büyüklüğündeki arazi için 72 milyon 200 bin TL satış bedeli belirlendi.
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