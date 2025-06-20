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Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat!

Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat!

20.06.2025 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesini güncelledi. 16 üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezlerinde, "Şeker İlavesi Tespiti", Zeytinyağlarında, "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesine 16 firma ve marka daha ekledi.

Buna göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılan ürünlerdeki 'uygunsuzluk' tespiti yurttaşlarla paylaşıldı.

ŞEKER İLAVE ETMİŞLER

Ankara Yenimahalle'de Balı Pınar-Gökdağ Karayaka adlı bir firmanın Elezya adlı Üzüm Pekmezi ürününde Şeker İlavesi Tespiti yapıldı.

Aydın Köşk'te bulunan Mehmet Adıyaman adlı bir firmada ise 5 litrelik Sızma Zeytinyağı'na Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti yapıldı.

Bakanlığın  yayımladığı listede ayrıca şu uygunsuzluklar yer aldı:



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