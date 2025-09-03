Bakanlık ünlü baharat markasını ifşa etti: 'Pul biber' diye 'domates' satmışlar!

Türkiye'nin tamamında yapılan denetlemelerin ardından kapsamlı bir liste yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün satışında bulunduğu tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Son olarak, ünlü baharat markası da ifşa oldu.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili yeni listesini yayımladı. Aralarında ünlü markaların da yer aldığı listede bulunan 6'sı sağlığı doğrudan ilgilendiren toplamda 28 ürün yer alıyor.

Sucuk, tereyağı, bal ve zayıflama çayları da dahil olmak üzere birçok üründe sahtekarlığı Bakanlık ifşa etti. Denetlemelerde sucuklarda sakatat, pul biberde domates, siyah çayda ise gıda boyası bulunması dikkat çekti.

İşte Bakanlığın duyurduğu ifşa listesi...