Bakanlık ve Falyalı ailesini buluşturan proje

Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:18

Güncelleme: 23.04.2023 - 09:18

Geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı Kıbrıs’ta bulunan Lesland Eğlence Merkezi’nin Kurucu ortağıydı.

Halkt.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kıbrıs’ın Çatalköy Esentepe Belediyesi ise bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Çatalköy –Esentepe Belediyesi Lesland 1.Çocuk Şenliğini" düzenleyeceğini duyurdu.

Ancak şenliğin reklamlarında yer alan sponsorlar dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Halil Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs Otel’in aynı organizasyona sponsor olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin Bakanlık yetkilileri ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu bir açıklamada bulunmadı.

Etkinliği düzenleyen Çatalköy Belediye Başkanı ise TIKA önderliğinde yürütülen bir etkinlik olmadığını belirterek, “TİKA’ya bağlı kadın kuruluşu çocuklara çamur işiyle ilgili bir şeyler yaptıracak. Maddi bir destek yok. Kültür sanat yönünden destek var” dedi.