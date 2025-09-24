Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 09:13:00
Haber Merkezi
Bakanlık yine marka marka ifşa etti: Beyaz peynirde pes dedirten hile!

Bakanlık yeni tağşiş listesini açıkladı. Listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu. İşte gıdaya hile karıştıran o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesinde halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

23 Eylül'de yeni gıda ifşa listesi yayımlandı. Vatandaşın 'güvenilir' ve 'uygun fiyatlı' olarak bildiği pek çok markanın gıdada oynadığı oyunlar ifşa listeleriyle gözler önüne seriliyor.

Geçmiş listelerde sucuktan kıymaya baharattan köfteye kadar pek çok gıdada yapılan taklit ve tağşiş ortaya çıkarılırken bu kez beyaz peynir üzerinde oynanan oyun gözler önüne serildi.

Listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu.

"ERİTME TUZU" HİLESİ

Merkezi Denizli'de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması Bakanlık tarafından 'uygunsuz' bulundu. Kars'ta bulunan Alaaddin Süt Ürünleri tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

ERİTME TUZU NEDİR?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşik, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu tespit edilirken Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde; Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

 

Bartın’da bulunan Türkova markası ise tam yağlı diye pazarladığı taze sandviç peynirinde düşük yağ oranı kullandı.

İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni firmalar...

Image

Image

