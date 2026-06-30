Bakanlıktan açıklama: Varşova-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı 'kaçırılma' sinyali verdi, Türk F-16'ları eşlik etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının 'kaçırılma' sinyalini verdiğini ve uçağın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Varşova–Tel Aviv seferini icra eden yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamıştır. Söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış, hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır.

Bu kapsamda hava aracı, Türk hava sahasında giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı’na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, hava aracı hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir.

Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan’ın Burgaz Havalimanına yerel saatle 17.12’de iniş gerçekleştirmiştir."

LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Olayın mahiyetine ilişkin sürecin resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiği bildirildi.

İSRAİL SAVAŞ JETLERİ UÇAĞIN İNİŞİNİ ENGELLEDİ

Öte yandan, İsrail savaş jetleri, rotası başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı olan bir yolcu uçağının, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Polonya'nın Varşova kentinden kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na doğru yol alan yolcu uçağı acil durum sinyali verdi.

Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Bulgaristan havayolu şirketi Elctra'nın Varşova-Tel Aviv seferini yapan uçağın pilotunun "uçak kaçırma sinyali" verdiğini ve İsrail savaş jetlerinin bunun üzerine önleme yaptığını aktardı.

Haberde, Tel Aviv'e inmesi gereken uçağın rotasını geri çevirdiği ve 180 yolcusuyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya indiği kaydedildi.