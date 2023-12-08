Bakanlıktan 'Ender Saraç' açıklaması: 'Takip edilmektedir'

Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada "Haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir" denildi.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 22:07
Bakanlıktan 'Ender Saraç' açıklaması: 'Takip edilmektedir'
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Televizyon programlarıyla tanınan Dr. Ender Saraç’ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."


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