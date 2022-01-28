Bakanlıktan Kalyon Grubu'na bir kıyak daha
Beykoz'da Kalyon Grubu'nun birçok şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu’ya ait, Nun Okulları’nın imar planları değiştirildi. İmar planına göre yapılmayan okul binası için hazırlanan plan değişikliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ni "Islak imza ile Hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum" diyerek gündeme getirmişti.
Proje sahibi Kalyon Grubu, bu kez bakanlığın iki gün önce onayladığı başka bir projeyle gündeme geldi. Buna göre, İstanbul Beykoz Dereseki Mahallesi'nde bulunan, Kalyon Grubu'nun birçok şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu’ya ait Nun Okulları'nın imar planları değiştirildi. Faruk Kalyoncu’nun, RSY firması ile aynı adreste bulunan “Nun Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri. A.Ş.” adında bir şirketi daha bulunuyor.
''YAPILAŞMA ALANINI BÜYÜTÜYORLAR''
Plan değişikliğine ilişkin konuşan uzmanlar, “Bina, yapı yaklaşma mesafesine uymadan yapılmış. Yapı yaklaşma mesafeleri de mevcut planda çizilirken yola göre çizilmemiş. Yapı yaklaşma mesafelerini yola doğru çekerek mevcut yapıları kurtarmak için yapılaşma alanını büyütüyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor.
BERAT ALBAYRAK’IN KURDUĞU VAKIF
Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından 2014 yılında kurulmuştu.
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