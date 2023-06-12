Bakanlıktan Narlıdere rezerv alan planlarına onay verdi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Narlıdere Belediyesi’nin mahkemeye taşıdığı 243 dönümlük rezerv alan plan notlarını onaylayarak askıya çıkardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Narlıdere Huzur Mahallesini kapsayan 10 büyük parselde 243 dönümlük alanı kapsayan rezerv alan planını askıya çıkardı. Tarla ve çalılık nitelikli arsalar yapılaşmaya açıldı.
Narlıdere Huzur Mahallesi'nde 137 Ada, 32, 34, 37, 1935 parseller ile 156 Ada 1962, 1965, 1967, 1991, 1995 parsellere ilişkin tarla ve çalılık statüsündeki 237 dönümlük rezerv alanda konut imarının da önü açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin açtığı davalar sonucu iptal edilen planların iptal gerekçelerinin giderildiği vurgulandı. Planlar bir ay boyunca itirazlar için askıda kalacak.
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