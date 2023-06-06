Bakanlıktan sulak alana hançer

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “hassas alan” ilan edilen bölgedeki proje için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından açılan davalarda Danıştay aracılığıyla projeye iki kere yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Buna karşın Vitapark Spor Turizm Hizmetleri İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, yüzde 70 oranda Doğuş Holding’e geçince proje için tekrardan çalışmalara başlandı.

İptal edilen eski Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda büyük değişiklikler yapılmadı. Buna karşın şirket geçen günlerde bakanlıktan onayı aldı. Bununla birlikte 2 milyar 650 milyon TL değerindeki proje, yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik alana yapılacak.

AĞAOĞLU DA İSTİYOR

Öte yandan geçen günlerde Ağaoğlu Holding aynı bölgede raporlara göre kısmen 1. Derece arkeolojik sit alanı ve önemli doğal bölge içerisinde kalan projesi için bakanlıktan onay almıştı. Daha önce de açılan davalarla iptal ettirilen projeyle birlikte alanda 3 bin 683 adet konut, dört adet beş yıldızlı otel, altı adet günübirlik tesisi yapılacak.