Bakanlıktan üreticilere 'zirai don' uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7-11 Nisan tarihleri arasında bazı bölgelerde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de zirai don riski oluşturacağı uyarısında bulundu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı metni yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri; tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkânlarıyla üreticilerimizin yanındadır”