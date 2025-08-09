Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde taciz iddiası: ‘Ben kime güveneyim?’

Karaman Başyayla’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezi müdürü Süleyman B.’nin daha önce kurumdan tanıdığı bir genç kızı taciz ettiği öne sürüldü. İddiaların ardından mağdur şikâyetçi olurken mağdurun 18 yaşından önce devlet korumasında olduğu, koruyucu ailede kaldığı dönem ise Süleyman B.’nin kurumda çalıştığı ve koruyucu aileyi denetim için sık sık ziyaret ettiği öne sürüldü. Olayın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka mağdurla görüşürken Cumhuriyet’e gelişmeleri açıkladı.

Nazlıaka, “Bu yaşanan olaylar münferit değil, sistematik bir çürümüşlüğün yansımasıdır. Türkiye’de sahte diplomalar, sahte tapular, sahte reçeteler var ama bir şey var ki çok gerçek: Bu sapkın zihniyetin her geçen gün daha da palazlanması” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

‘AKP ZİHNİYETİ’

Nazlıaka, istismar iddiasının ortaya çıkmasının ardından Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü aradığını, il müdür yardımcısı Servet Türegün ile konuştuğunu, Türegün’ün “Çocuk zaten reşit çıktı” demesinin kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. Nazlıaka, bu sözleri “AKP zihniyetinin yansıması” olarak değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nazlıaka’yı arayıp Servet Türegün hakkında da soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Nazlıaka’nın baş başa görüştüğü mağdur, yaşadıklarını anlattı. Mağdur, “Tacizci müdürü çocukluğumdan bu yana tanırım. Yıllarca ‘sen devletin çocuğusun’ diyerek benim koruyucu ailemle olan aidiyet bağımı koparmaya çalıştı. Ben de bir ailem olmadığına ve devletin çocuğu olduğuma inandım. Devletin çocuğusun diyen bir müdür bana bunu yapıyorsa ben kime güveneyim” dedi.