'Bakırköy Cezaevi'ne baskın' iddiaları: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda robokoplu askerlerle baskın yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, cezaevindeki koğuşların genel olarak 36 kişi kapasiteli olduğu, dönemsel yoğunluklar nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan koğuşlar genel olarak 36 kişi kapasiteli olup, dönemsel yoğunluklar nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabilmektedir. Bu çerçevede, ceza infaz kurumu içerisindeki koğuş yoğunluklarının dengelenmesi amacıyla, B-4 koğuşunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, B-3 koğuşuna nakledilmesine karar verilmiştir. Nakil kararı tutuklu ve hükümlülere bildirilmiş, eşyalarını hazırlamaları istenmiştir" denildi.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında; 'Bakırköy Cezaevi'nde 19 Aralık günü askeri baskın yapıldığı', '19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde Bakırköy Kadın Kapah Ceza İnfaz Kurumu'nda siyasi tutukluların kaldığı koğuşlara robokoplu askerlerle baskın düzenlendiği', 'Tutuklu ve hükümlülerin Devletin büyüklüğünü böyle göreceksiniz şeklinde tehdit edildiği' ve 'Gerçekleştirilen koğuş değişikliğinin geçmişte yaşananlara bilinçli bir gönderme taşıdığı' yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür."

"DÖNEMSEL YOĞUNLUKLAR NEDENİYLE KOĞUŞ MEVCUTLARINDA ARTIŞ YAŞANABİLMEKTEDİR"

"Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan koğuşlar genel olarak 36 kişi kapasiteli olup, dönemsel yoğunluklar nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabilmektedir. 19.12.2025 tarihi itibarıyla kurumda toplam 1.453 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. B-3 ve B-4 koğuşlarının silahlı terör örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar olduğu, söz konusu tarih itibarıyla her iki koğuşun toplam mevcudunun, diğer koğuşların ortalama sayısının altına düştüğü görülmüştür."

"B-4 KOĞUŞUNDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN, B-3 KOĞUŞUNA NAKLEDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

"Bu çerçevede, ceza infaz kurumu içerisindeki koğuş yoğunluklarının dengelenmesi amacıyla, B-4 koğuşunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, B-3 koğuşuna nakledilmesine karar verilmiştir. Nakil kararı tutuklu ve hükümlülere bildirilmiş, eşyalarını hazırlamaları istenmiştir. İnfaz koruma memurlarının refakatinde gerçekleştirilen bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, tutuklu ve hükümlülere yönelik hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Koğuş değişikliği süreci sorunsuz şekilde tamamlanmıştır.

Koğuş değişikliğinin gerçekleştirildiği alanlar dahil olmak üzere ceza infaz kurumunun ortak kullanım alanları kamera sistemi ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Gerçekleştirilen nakil işleminin 'Hayata Dönüş Operasyonu' ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler; insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların tamamı asılsızdır."