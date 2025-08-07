Bakırköy’de metruk binada kısmi çökme oldu

Olay, Bakırköy Yenimahalle Yanık Ses Sokak’ta bulunan iki katlı, tarihi ve uzun süredir kullanılmayan metruk binada yaşandı. Çatıda ve üst katta oluşan kısmi çökmeyi fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bina güvenlik bariyerleriyle çevrildi, çökmenin yaşandığı sokak ise trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki teknik incelemeleri devam ederken, binanın tamamen yıkılma riski taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. Yapının tarihi niteliği ve çevre güvenliği açısından gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları metruk ve riskli yapılar konusunda duyarlı olmaya çağırdı.