Bakırköy'de özel okulda yangın!

İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
