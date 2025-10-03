Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 12:42:00
Bakırköy'de özel okulda yangın!

Bakırköy'de özel okulun bodrum katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

