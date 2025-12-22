Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde yeni ayrıntılar: Evden çıktıktan sonra adım adım takip etmişler!

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 7 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci’nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi.

Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Şüphelilerin Ünsan Bahçeci’yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip silahla vurdukları öğrenildi.

TEKİRDAĞ’DAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler motosikleti bırakıp Tekirdağ’da bir adrese gittiklerini tespit edildi.

Şüpheliler kaçakçılarla irtibata geçip yurtdışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olayda silah kullanan Azad Baran P. ve motosikleti kullanan Ardıcan Ö.’nün çeşitli suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurtdışından geldiğini ve yurtdışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı.

Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelilerin Ünsal Bahçeci'nin aracı seyir halindeyken motosikletle yanına gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.