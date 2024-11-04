Bakırköy'de İETT otobüsüyle çarptığı polis Ogün Yürümez'i şehit eden şoför tutuklandı
İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.
İstanbul Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İETT şoförü Ahmet Gül, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"
Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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