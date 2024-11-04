Bakırköy'de İETT otobüsüyle çarptığı polis Ogün Yürümez'i şehit eden şoför tutuklandı

İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.

Bakırköy'de İETT otobüsüyle çarptığı polis Ogün Yürümez'i şehit eden şoför tutuklandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:52

İstanbul Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İETT şoförü Ahmet Gül, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 


Etiketler: #iett #Şehit

İlgili Haberler

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan kişi yakalandı

Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan kişi yakalandı
Motosikletli narkotik polisini şehit eden sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

Motosikletli narkotik polisini şehit eden sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler