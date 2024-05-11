Bakırköy'de indirimli cep telefonu kuyruğu
Bakırköy’de bir Alışveriş Merkezinde yeni açılan elektronik mağaza sahipleri bazı elektronik ürünlere indirim yapınca metrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarında bulunan bir AVM’de 3 gün önce açılan elektronik mağazasında bugün bazı elektronik cihazlarına indirim uygulandı.
İndirimi duyan bazı vatandaşlar sabah 08.00 de AVM’nin önünde kuyruğa girdi.
Alışveriş merkezinin saat 10.00’da açılması ile birlikte indirimli ürünlerden almak isteyenler mağazanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre kuyruktan bekleyenlerin ayakta beklemekten yorulunca bankta oturduğu görüldü. En çok ilginin 38 bin yerine 34 bin liraya satılan telefona olduğu belirtildi.
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