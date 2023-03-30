Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu!
İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu Ataköy yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakırköy'de D-100 Karayolu yan yolda Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında dün akşam saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Yan yolda seyir halinde bulunan M.Ö.'nün kullandığı 34 GCM 430 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu.
Kazada sürücü M.Ö.ve yanındaki M.L. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yurttaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
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