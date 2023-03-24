Son dakika... Bakırköy Adliyesi yakınlarında silah sesleri! Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:14

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:46

Olay, Bakırköy Adliyesi yakınlarındaki bir bankanın önünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan taraflardan biri motosikletiyle diğer tarafın bulunduğu olay yerine gelip silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü. Ancak M.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan çatışma esnasında olay yerinde bulunan esnaf Ali Uğraş, “Saat 11.30 gibiydi. Silah sesleri geldi. Birbirlerine bayağı sıktılar. Motorun üzerinde iki kişi gördüm. Motor sonra direğe vurdu. Biri düşmüştü diğeri kaçtı. Bizim dükkanın köşesine kör bir kurşun geldi. Bizim camın köşesini deldi. Bizim kebap ocağını da delmiş. Elemanlarımıza bir zarar gelmedi. Saldıranlar da motosikletliydi. Kaç kişi olduklarını görmedim” dedi.