Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:41

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Opel marka 45 EK 951 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçtan 2 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri, herhangi bir yaralanma olayının görülmediği kazada arabadan çıkarılan şahısları tedbir amaçlı ambulansa alıp kontrol etti. Trafik, polis ekipleri tarafından bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.