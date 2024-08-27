Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi!

İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği sabıkalı geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Olayda alt geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:35
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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

8 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.


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