Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi!
İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği sabıkalı geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Olayda alt geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi.
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.
8 YOLCU YARALANDI
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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