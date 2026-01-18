Baktığı sokak kedisi ezilince, sokağı kapatıp eylem yaptı

Bahçelievler Mahallesi sakini Akif Aydın sokakta baktığı kedinin bir araç tarafından ezilmesi sonrasında eylem amacıyla sokağı sandalye ve merdivenle kapattı.

"BİR VİCDANSIZ BAKTIĞIM KEDİYİ EZDİ GEÇTİ, ARKASINA BİLE BAKMADI"

Kendisi de yola oturan Aydın, eylemi sırasında, 15-20 sokak kedisine baktığını ve her ay 1-2 tanesinin ezildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Üç senedir ya burayı tek yön yapın ya da iki tane kasis yapın diye uğraşıyorum. UKOME'ye kaç defa gittim, bir türlü talebim yerine getirilmedi. Burada hükümet konağı var, adliye var. Bilhassa düğün salonu var, düğün olduğu gün buradan geçen araçlar Londra asfaltı gibi 100-120 ile gidiyor. Yan tarafta çocuk parkı var, buraya çocuklar da çıkıyor.

Bir çocuk ezildiği zaman mı harekete geçecekler? Kaymakam ile görüştüm, belediye ile görüştüm 'Tamam bir çözüm bulacağız' dediler ama bir türlü bir çözüm bulunmadı. Burası 7 metrelik yol. Bir vicdansız baktığım kediyi ezdi geçti, arkasına bile bakmadı. Ben de son çare olarak yolu kapatarak eylem yapmaya karar verdim. Bir söz alana kadar da yolu açmayacağım."

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Akif Aydın, yetkililerden alınan sözün ardından eylemini sonlandırdı.