Balçova 600 depremzedeye kucak açtı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:33

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:33

Türkiye’nin kalbi depremde enkaza dönen 11 şehirden gelen sevinçli haberlere kilitlenmişken, deprem bölgesinde evleri yıkıldığı için başka şehirlerdeki yakınlarının yanına giden depremzedelerde farklı zorluklarla mücadele ediyor. Bu zorunlu göçün yaşandığı Balçova’da da Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçeye gelen depremzedeler için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti.

Depremin yaşandığı illerden gelen ve Balçova’daki yakınlarının yanında yaşamaya başlayan 600 depremzede için Balçova Belediyesi’nin gıda ve malzeme desteği devam ediyor. Balçova Belediyesi bunun yanında İnciraltı Öğrenci Yurtları’nda ve otellerde kalan depremzedelerin de acil ihtiyaçları karşılıyor.

İlçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Ülke olarak büyük acılar yaşıyoruz. Ancak bir yandan da devam eden bir hayat ve zor durumda olan vatandaşlarımız var. Depremin ilk haftasında bölgeye 15 TIR malzeme ve 12 barınma amaçlı kapalı konteyner göndermiştik. Şimdi de ilçemize gelerek yakınlarının yanında ikamet eden veya otellerde kalan tüm depremzede vatandaşlarımıza aynı gün ulaşıyoruz. Başta gıda, sağlık ve giyim ihtiyaçları olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız burada okula gideceği için okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında bir psikolog personelimiz depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek tek tek görüşme yapıyor. Önümüzdeki hafta depremzede çocuklarımız için etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız yaraların bir an önce sarılması” diye konuştu.