Balçova’da Cumhuriyet coşkusu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:58

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:58

Balçova'da Cumhuriyet Bayramı'nın 2 güne yayılan kutlamalarının ilk gününde planlanan etkinlikler, coşkuyla gerçekleşti. İlk olarak Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Balçova Belediyesi ve Göztepe Spor Kulübü tarafından düzenlenen U 12 Futsal Turnuvası ile devam etti. Belediye Başkanı Onur Yiğit, dereceye giren takımlara kupalarını verirken katılan 100 öğrenciye Nutuk armağan etti.

Kutlamalar akşam saatlerinde başlangıç noktası Meşale Sitesi olan kortej ile devam etti. Türk bayraklarıyla buradan Olimpiyat Köyü'ne yürüyen kortej, katılamayan vatandaşlar tarafından alkışlarla selamlandı. Kortej Olimpiyat Köyü'nde son buldu. Burada gerçekleşecek Narkoz Grubu Konseri öncesinde konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Cumhuriyetçi, Atatürkçü, laik site sakinlerini saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 101. Yıl kutlu olsun. Birlik beraberlik içinde nice mutlu Cumhuriyet bayramlarımız olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: Yurtta barış, cihanda barış. Barış içinde bir Türkiye’miz olsun. Biliyorsunuz geçen hafta Tusaş’a bir saldırı oldu. İçimiz kan ağlıyor. 5 canımızı kaybettik. Onlar şehit oldu. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar diliyoruz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz. Bu olaylar yaşandıktan sonra bir takım söylentiler ortaya çıktı. ‘Terör saldırıları olabilir, kutlamaları iptal edelim’ dediler. Biliyorsunuz terör en çok korkudan beslenir. Bizler korkmayacağız, sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Çünkü bizler 101 yıl önce bu Cumhuriyet’i kuran insanların torunlarıyız. Onlar korkusuzdu. Vatanını seven korkmaz” diye konuştu.

Yiğit’in konuşmasının ardından gerçekleşen Narkoz Grubu konserinde eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlikler bugün de resmi törenin ardından saat 19.30’da Ata Caddesi’nde gerçekleşecek Büyük Cumhuriyet Yürüüşü’nün ardından gerçekleşecek Bulutsuzluk Özlemi konseri ile devam edecek.