Balçova’da Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:53

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:53

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurda olduğu gibi Balçova’da da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Balçova Stadyumu’nda gerçekleşen coşkulu resmi törenle başlayan kutlamalar kapsamında Balçovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Adalet ve Demokrasi Parkı’nda düzenlediği keşkek ve pilav etkinliğiyle sürdü. Burada dernek üyeleri konuklara doyumsuz bir Zeybek gösterisi sundu. Etkinlikler Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesi’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki pilav ve hoşaf etkinliğiyle devam etti. Etkinlikte ülkemiz için büyük bedeller ödeyen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anıldı.

YÜRÜYÜŞTE COŞKU DORUĞA ÇIKTI

Cumhuriyet coşkusu, akşam saatlerinde Ata Caddesi üzerindeki Duru Park önünden başlayan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ile doruğa ulaştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek yürüyen Balçovalılar, sık sık “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ve “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı. Ata Caddesi’ni takip eden Sakarya Caddesi’ni de geçen Balçovalılar, yürüyüşün son noktası olan ve Bulutsuzluk Özlemi Grubu’nun konserinin de gerçekleşeceği Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu’na ulaştı. Konser öncesi konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, şunları söyledi: “Bugün çok güzelsin Balçova, Halkçı, halktan yana Balçova, Devletini, milletini koruyan Balçova, 81 ildeki vatandaşlarını seven milliyetçi Balçova, ilerici, yenilikçi, değişimci devrimci Balçova ve bu değerlere sahip Cumhuriyetçi Balçova. Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutu olsun. Bugün çok büyük bir coşkuyla buraya geldik. Alanlara, yollara sığmadık. Bugün gurur dolu bir gün. Eğlenmek de hakkımız. Fakat geçen hafta yaşanan terör saldırısı hepimizi çok üzdü. 5 vatandaşımızı kaybettik. İçimiz yanıyor. Çok üzülüyoruz. Umarız bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bu olay üzerine bize ‘konserleri, fener alaylarınızı iptal edebilirsiniz’ dediler. Terör korkudan beslenir. Biz onlardan korkarsak amaçlarına ulaşırlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Siz de korkmuyorsunuz. Neden korkmuyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü sizlerin genetiğinde var. Çünkü 101 yıl önce korkmayanlar, savaş meydanlarında canları pahasına bu ülkeyi kurdular. Sizler onların evlatlarısınız. Korkmuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Balçova! Yaşasın Türkiye!”