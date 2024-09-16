Balçova’da eğitime destek

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:45

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:45

Sorunlarla başlayan eğitim öğretim yılında CHP’li belediyelerin destekleri sürüyor. İzmir’in Balçova Belediyesi de ilçede ihtiyaç sahibi ailelere desteklerine devam ediyor. Okulların açılmasıyla ilçede öğrencilere okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye desteği verildi. Kıyafet ve ayakkabılar, semt evlerine yapılan müracaatlarla belirlenen öğrenciler için oluşturulan mağazadan teslim edildi.

İlçedeki tüm öğrencilere destek olma mücadelesi verdiklerini belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Kayıt döneminde üniversite öğrencilerimize cep harçlığı, okula ilk kez başlayan 7 yaşındaki küçük kardeşlerimize de kırtasiye ve çanta desteği vermiştik. Şimdi de semt evlerimize yapılan müracaatlar üzerine belirlenen öğrenci kardeşlerimize de oluşturduğumuz ve kendilerine seçenek imkanı sunduğumuz mağazamız aracılığıyla kıyafet, ayakkabı desteği veriyoruz. İmkanı kısıtlı kardeşlerimiz kırtasiyelerini de semt evlerinden teslim alıyorlar. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu ekonomik sürecin farkındayız ve biz de imkanlarımız ölçüsünde ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bu sosyal destekleri sürdüreceğiz” diye konuştu.