Balçova'da engeller sevgi ile aşılıyor
İzmir'in Balçova ilçesinin özel bireyleri, Balçova Belediyesi tarafından aileleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu gezisine götürüldü.
Balçova’nın Engelsiz Halk Oyunları Ekibi ve Engelsiz Kafede Görevli özel bireyleri, Balçova Belediyesi tarafından Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya illerini kapsayan geziye gönderildi. Birçoğu daha önce farklı şehirleri görmeyen Balçova’nın özel bireyler, gittikleri şehirlerde aileleriyle birlikte gezerek yeni yerler keşfetti.
Balçova’da engelli bireylerle ilgili çok iyi bir veri bankasına sahip olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Biz yıllardır onlarla birlikte nefes alıyoruz. Onların sevincini de üzüntüsünü de onlarla birlikte hissedebiliyoruz. Bu geziyi uzun süredir istiyorlardı. Sevgiyle Balçova’da tüm engelleri aşıyoruz” diye konuştu.
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