Balçova'da fidanlar bebekler için dikildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:33

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:33

İzmir’de Balçova Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ilçede yeni doğan bebekleri temsilen oluşturulan “Hoş geldin Bebek” Ormanı için fidan dikim yaptı. Etkinliğe katılan aileler, bebekleri adına fidan dikti. Etkinliğe katılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Balçova’mızda doğan her bebeğimiz adına çam fidanı dikiyoruz. Buradaki fidanlar bebeklerimizle birlikte büyüdükçe, yeşerdikçe bizim de umutlarımız büyüyecek yeşerecek. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Hangi çocukların günü? Şiddete maruz kalan çocukların, savaşın ortasında kalan çocukların, adaletsiz gelir paylaşımıyla büyümeye çalışan çocukların, doğası, yeşili, habitatı yok edilmeye çalışılan çocukların günü. Maalesef içimiz kan ağlıyor. Ancak bizler, İzmir’deki, Türkiye’deki arkadaşlarımızla kolektif çalışarak bu adaletsiz düzeni yok etmeye çabalayacağız. Doğamızı, yeşilimizi, koruyacağız. Daha adaletli bir dünya yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Ormanımız Balçova’mıza hayırlı olsun, daha büyükleri nasip olsun” diye konuştu.

AĞAÇLANDIRMA ÇOK ÖNEMLİ

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı İzmir Temsilcisi Özcan Gökoğlu da, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti. Etkinliğin çocuk hakları gününde olmasının da ayrı bir anlam kazandırdığını ifade eden Gökoğlu, “Çocuklarımızın haklarından bahsediyorsak, onların en önemli hakkı temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamaktır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sonuna kadar yaşıyoruz. Ağaçlandırma neden önemli? Çünkü ağaçlar ve ormanlar, karbon yutaklarıdır. Bol, bol ağaç dikmemiz lazım. Yeni gelen beleklerimizin sağlıklı bir dünyada büyümesi ve onlarla birlikte büyüyecek bu fidanların dikilmesi bu anlamda çok değerli” dedi. Etkinliğe katılan ailelere, bebeklerinin adının yazılı olduğu birer sertifika verildi.