Balçova'da kadın ve erkek eşitliğine meclis onayı

06 Aralık 2022 Salı, 11:03

Balçova Belediyesi'nin 2019 yılında stratejik planında yer verdiği geçtiğimiz aylarda da Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı( CEMR)çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması gereken Balçova Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) çalışmalarını tamamladı. Aralık ayı Meclis toplantısında görüşülen Eylem Planı kabul edildi.

Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerel yönetim hizmetlerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması için stratejik bir çalışma olarak izlenmesi gereken yol haritası niteliği taşıyan Balçova Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı 2 yıllık bir süreci kapsıyor.

2019 yılına Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından Stratejik Plana alınan ve o günden bu yana da toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde belediye içerisinde ve yönetimde kurumsallaşması için kadın örgütleri ve STK’lar ile yapılan çalışmaların bir sonucu olarak hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı, Balçova Belediyesinin 2 yıllık eşitlik hedeflerini ortaya koyuyor.

BARŞ: YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANIMIZ HAZIR

Balçova Belediyesinin süreç içinde yaptığı çalışmaları anlatan Meclis Başkan Vekili Yeşim Barş, “Belediyemiz eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışıyla 2004’ten bu yana Kadın Mücadelesini hep ileriye götüren bir anlayışla yönetilmiştir. Semtevleri ile başlayan Kadın Kooperatifleri ile devam eden bu süreçte 2019 yılından sonra Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonumuzu kurduk ardından Kadın Danışma Merkezimizi açtık, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzaladık. Şimdi de bu çalışmaları daha ileriye götürmek ve çalışmalarımızı daha kurumsal hale getirmek için Yerel Eşitlik Eylem Planımızı hazırladık” diye konuştu.