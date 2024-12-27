Balçova’daki asansörler mühendislere emanet

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:05

Balçova Belediyesi, ilçede bulunan asansörlerin periyodik bakımları için Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı İzmir Makine Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı. Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ziya Haktan Karadeniz tarafından imzalanan sözleşme, 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Sözleşme doğrultusunda 4 yıl süreyle ilçede bulunan eski ve yeni tüm asansörlerin güvenli çalışıp çalışmadığı, Makine Mühendisleri Odası’nın uzman ekipleri tarafından denetlenerek rapor altına alınacak.

Her yıl yapılması zorunlu olan denetimlerin Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılacak olmasının memnuniyeti içinde olduklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “İlçemizde canlarımızı taşıyan asansörlerin güvenli olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle de asansörlerin denetimi konusunu da meslek odasına emanet etmek istedik. Makine Mühendisleri Odası, İzmir’in yüz akı kuruluşlarından birisidir. Ben Balçovalı hemşehrilerimizden üzücü bir kaza oluşmaması için bu konuda duyarlı olmalarını ve mutlaka periyodik kontrollerini yaptırmalarını rica ediyorum. Yaptığımız protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“KAMU KURUMUYUZ”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ziya Haktan Karadeniz de, Başkan Yiğit’e gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ederken şunları söyledi: “Makine Mühendisleri Odası bir kamu kurumudur. Biz kamusal alandaki denetim işlerinin, kamu eliyle yapılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Oda olarak bu alanda düzenlediğimiz bilimsel toplantılarla, bakanlıkla olan görüşmelerle, mevzuat ve kamu yararı ile ilgili sürekli kafa yoran, bu alanın denetlenmesi için süreçlerin içinde görev alan bir kurumuz. Diğer kurumlar da akredite kurum olarak bu işi yapıyorlar. Biz de uzun yıllar denetimi ilk başlatan kurum olma yetkisiyle bu işi yapıyoruz. Asansörlerin daha güvenli olması için çalışıyoruz.”