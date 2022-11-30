Balçova’nın güvenliği için işbirliği: Mobese sayısı 700’e çıktı!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:37

Türkiye’de yaşanabilir ilk 30 ilçe arasında yer alan Balçova daha güvenli bir ilçe olmak için belediye ve emniyet kollar sıvadı. İlçe halkının can ve mal güvenliği için hayata geçirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ndeki Mobese kamera sayısı 110’dan 700’e çıkarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan ekip, okullardan, parklara, ana caddelere hatta orman alanlarına kadar gözetleme yapıyor.

“İLÇEMİZİN DAHA GÜVENLİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Balçova’nın iki kadın yöneticisi Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan da iki kurumun işbirliği ile bu güvenlik hizmetini her geçen gün daha ileri bir seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden ve sistemin daha etkin kullanımı için gerekli malzemeleri teslim eden Başkan Çalkaya “Halkımızın can ve mal güvenliği hem polis teşkilatımız hem de bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz. Bu anlamda bugün iki adet televizyon ve 2 tablet desteği verdik. Bunun yanında eskiyen kameraları sürekli yeniliyor ve fiberoptik sistemdeki arızaları sürekli tamir ettiriyoruz” diye konuştu.

“ÇAĞIMIZ TEKNOLOJİ ÇAĞI”

Sistemin çalışmasını ve ekiplerin olaylara müdahale yöntemlerini Başkan Çalkaya’a anlatan İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan ise “Çağımız teknoloji çağı. Emniyet teşkilatımız da bu teknolojiyi en iyi kullanan kurumların başında geliyor. Türk Polisi bu konuda dünyadaki bir çok ülkenin polisinden daha başarılı ve olaylara müdahale etme ve çözme tekniği açısından ileri bir seviyede. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Balçova belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.