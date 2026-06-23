Balerin Nilay Tahiroğlu dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda yarışacak: Türkiye’yi temsil edecek

22 yaşındaki balerin Nilay Tahiroğlu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak 15. Moskova Bale Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. 1969’tan bu yana düzenlenen yarışma, dünyada bale alanında alanında en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Etkinlikte bu yıl 35 farklı ülkeden 362 yarışmacı ter dökecek.

‘ÜLKEMİ TEMSİL EDECEĞİM’

Tahiroğlu, yarışma öncesi Cumhuriyet’e verdiği demeçte, “Bu platformdaki tek Türk yarışmacı benim. Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenecek bu yarışmaya katılmak benim için hem büyük bir heyecan hem de büyük bir önem arz ediyor. Özellikle o büyülü sahneye çıkacak olmanın mutluluğu benim için çok özel. Çalıştırıcım Volkan Ersoy ile beraber çok güzel bir prova süreci geçirdik, Kendisi beni harika bir motivasyon ve özveriyle bu yarışmaya hazırladı” dedi.

Senior (yetişkin) kızlar kategorisinde yarışacağını ve altı klasik solo ile bir modern solo sergileyeceğini belirten Tahiroğlu, “Elimden geleni, hatta daha fazlasını yapmaya çalışacak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Umuyorum ki her şey yolunda gidecek” diye konuştu.