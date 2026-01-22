Balık avı sırasında patlama: Can kaybı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 10:28:00
İHA
Batman'da balık avı sırasında meydana gelen patlama sonucu 64 yaşındaki Vezir İder, yaşamını yitirdi. Patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı kenarında balık avlayan Vezir İder (64), elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İder, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

