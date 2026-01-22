Balık avı sırasında patlama: Can kaybı var!

Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı kenarında balık avlayan Vezir İder (64), elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İder, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.