Erzurum'da kereste fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var!

17.01.2026 13:24:00
DHA
Erzurum'un Yaktiye ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Erzurum’da sanayi sitesinde yer alan bir kereste fabrikasında önce patlama ardından yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, 5 kişinin yaralandığı olayın ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

