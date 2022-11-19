Balık tutarken fenalaşınca denize düşüp, yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde, balık tuttuğu sırada fenalaşarak denize düştüğü ileri sürülen Orhan Altınel (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konak Vapur İskelesi yakınında, 18 Kasım Cuma saat 19.00 sıralarında sahilde balık tutan Orhan Altınel, fenalaşması sonucu denize düştü. Altınel'in denize düştüğünü gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altınel'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınel, daha sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Altınel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Altınel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Altınel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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