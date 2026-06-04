Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balık tutarken nehre düştü: 8. günde cansız bedeni bulundu

Balık tutarken nehre düştü: 8. günde cansız bedeni bulundu

4.06.2026 16:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Balık tutarken nehre düştü: 8. günde cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş'ın (62), arama çalışmalarının 8’inci gününde cesedi bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde; bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Sekman Aktaş, balık tutarken dengesini kaybedip, Ceyhan Nehri'ne düştü.

ACI HABER GELDİ

İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 8’inci gününde Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sekman Aktaş’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #nehir #cansız beden