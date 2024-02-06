‘Balıkesir afetlere dirençli olacak’

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, afetlere dirençli Balıkesir’i kurmak için yol haritasının hazır olduğunu belirtti.

Balıkesir’deki aktif fay hatlarını hatırlatan Akın, “Alanlarında uzman çok kıymetli hocalarımızla çalışıyoruz. Balıkesir’imizde ‘Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm’ modelini uygulayacağız. Vatandaşımızı asla müteahhitle karşı karşıya getirmeyeceğiz” dedi. Konuyu altı başlıkta ele aldıklarını söyleyen Akın, “Bunlardan ilki yönetim sistemi, ikincisi halkımız, üçüncü altyapı, dördüncü yapı stoku, beşinci ekosistem yani çevre, altıncısı ise ekonomi. Yaşanabilir kentsel dönüşümle, kuracağımız afetlere dirençli Balıkesir’e giden yolda bu altı bileşen yer alacak” diye konuştu.