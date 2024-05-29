Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye ücretsiz su

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda gündeme alınan; 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:50
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye ücretsiz su
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Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra verdiği vaatleri bir bir yerine getiren Ahmet Akın, su ücretlerinde de verdiği sözleri yerine getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı 2. birleşimi ile ardından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu'nda ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylandı. Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak.

Marmara Bölgesi’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim, konutlar, iş yerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.


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