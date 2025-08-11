Balıkesir'de 6.1'lik deprem: Yıkılan binalar havadan görüntülendi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

16 BİNA YIKILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı.

İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.