Balıkesir'de dehşet: Afla çıktı, restoranda açtığı ateşte 2 kişi öldü

5.01.2026 12:49:00
İHA DHA
Balıkesir'de cezaevinde afla tahliye olan bir kişinin, restorana yaptığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 31 Aralık gecesi Gömeç ilçesinde restoranda meydana geldi. İddiaya göre; aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T. (42), restorana gelen Gürkan T. (42), alkollü içecek istedi. İş yeri sahibi Ahmet E., isteği reddetti.

Bunun üzerine mekandan ayrılan Gürkan T., otomobilindeki tüfeği alıp geri döndü ve içeride oturanlara rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka, Zafer A. ile Ahmet E.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Durka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Zafer Aydoğdu ile Ahmet E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Gürkan T., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ahmet E. hastanedeki tedavi sonrası taburcu edilirken, sağlık durumu kritik olan Zafer Aydoğdu ise hayatını kaybetti. 

Saldırıyı düzenleyen Gürkan T.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

