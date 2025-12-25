On binlerce hükümlü tahliye edildi, cezaevleri önündeki davul zurnalı görüntüler dikkat çekti

Kamuoyunda “11’inci Yargı Paketi” olarak bilinen 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından ceza infaz kurumlarında tahliyeler başladı.

Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar cezaevi önünde toplandı. Gerekli işlemleri ve evrakları tamamlanan hükümlüler peyderpey serbest bırakıldı.

Eşinin tahliyesini bekleyen Mesut Arsoy, duygularını “Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize çok teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

Babası ve kardeşinin serbest bırakılmasını bekleyen Haydar Ali Deligöz ise, “Mutlu ve neşeli bir bekleyiş içindeyiz. Çıktıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını umut ediyoruz” dedi.

Tahliye edilen hükümlüler de ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

DAVUL VE ZURNAYLA KARŞILAMA

Tahliye olan hükümlüler, cezaevi kapısı önünde bekleyen yakınları tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Bazı ailelerin meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

AYDIN’DA DA TAHLİYELER BAŞLADI

Aydın’da da tahliye edilecek hükümlülerin yakınları Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler serbest bırakıldı.

Tahliye edilen hükümlülerden Gökhan Uyal, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, “Çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ederim, var olsun” diye konuştu.

Hükümlü yakını Ramazan Eren Sarıçiçek ise babasının tahliye edilmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, “Babam bir ay kapalı cezaevinde, üç ay da içeride kaldı. Kararı çıkaran Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın” ifadelerini kullandı.

Cezaevi sürecinin aileler için oldukça yıpratıcı olduğunu söyleyen Aliye Sarıçiçek de, “Devletimize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ederiz. Burası gerçekten mezardan önceki son durak gibi. Allah kimseyi düşürmesin” dedi.

Tahliye edilen hükümlülerden Emrah Aktaş ise yeni bir hayata başladığını vurgulayarak, “Bugünlere kavuştuk. Bundan sonra normal hayatımıza devam edeceğiz. İçeride kalanların ailelerine sabır diliyorum. Toplumda potansiyel suçlu olarak görülmek bizi rahatsız ediyor. Burada çok iyi insanlar da var. İnşallah tekrarı olmaz” şeklinde konuştu.