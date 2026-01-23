Balıkesir'de feci kaza... Servis aracı şarampole uçtu: Çok sayıda kişi yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 09:44:00
İHA
İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu. Yaralanan 14 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.

İvrindi Kaşağıl Mahallesi sapağında dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İvrindi'den 19 işçiyi alan 10 S 37038 plakalı servis araç sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole uçtu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri servis aracında bulunan 19 işçiyi kurtardı, yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

