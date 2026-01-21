Malatya'da korkunç kaza... Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Yaka Mahallesi Kuzey Kuşak Yolu mevkiinde saat 12.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Enes Arslan (25) idaresindeki 34 LKV 44 plakalı otomobil seyir halindeyken ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre savrulan araç hurdaya dönerken sürücü ile birlikte S.S. ve S.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Enes Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken; yaralı olan anne ve babasının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.