AFAD, Balıkesir Sındırgı'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir'de meydana gelen deprem hangi illerde hissedildi? Depremde bina yıkıldı mı?

BALIKESİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın bildirdiğine göre Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem bildirildi.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Söz konusu deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Uşak, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedildi.

BALIKESİR'DE GERÇEKLEŞEN DEPREMDE BİNA YIKILDI MI?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki depremde hasar gören boş bir bina yıkıldı.