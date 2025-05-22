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Balıkesir'de olandırıcılık şebekesine 8 ilde operasyon!

Balıkesir'de olandırıcılık şebekesine 8 ilde operasyon!

22.05.2025 17:02:00
Güncellenme:
İHA
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Balıkesir'de olandırıcılık şebekesine 8 ilde operasyon!

Balıkesir’de 2 yurttaşın yaklaşık 10 milyon TL dolandırılması üzerine 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişiden 12’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli şahısların "Pays Capital" isimli sözde yatırım sistemi üzerinden toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırılması üzerine ’nitelikli dolandırıcılık’ ve ’suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 9 sahte şirket, şüpheli şahıs ve şirketlere ait banka hesap hareketleri ve MASAK verilerine göre yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt, Adana’da eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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