Balıkesir Nazım Hikmet’i Zuhal Olcay ile andı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:42

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:42

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuvayı Milliye Destanı’nın şairi Nâzım Hikmet’i, gündüz ayrı gece ayrı olarak düzenlediği programlarla andı. Gündüz, Nazım Hikmet Belgeselinin yönetmeni Nebil Özgentürk’ün de konuk olduğu Halk TV’de Serhan Asker’in sunumuyla yayınlanan “Görkemli Hatıralar” programında Nazım’ı anan Büyükşehir Belediyesi, gece ise sevilen ses ve tiyatro sanatçısı Zuhal Olcay’ın muhteşem konseriyle anmaya devam etti. Balıkesir’de olmaktan ve böyle güzel bir dinleyici topluğuna şarkılar söylemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zuhal Olcay, Balıkesirliler için “Yine Aşk Var”, “Pervaneler”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Bir Harmanım Bu Akşam”, “Boşvermişim Dünyaya”, “Aldatıldık” gibi Türk Pop Müziğinin kült olmuş şarkılarını seslendirdi.

NÂZIM HİKMET EN GÜZEL ŞEKİLDE ANILDI

Kuvayı Milliye Destanı’nın şairi Nazım Hikmet’i, 61’inci ölüm yıldönümünde en güzel şekilde andıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, değerli sanatçı Zuhal Olcay’ı, Balıkesir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Memleket hasretiyle başka ülkelerde olup memleketini bu kadar güzel anlatan dev şairimizi anıyoruz. Etkinliklerimiz daha devam edecek. Daha yeni başlıyoruz.” diye konuştu.

Konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, böyle güzel bir konserin gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti.