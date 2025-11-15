Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 03.04'te, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:03:04:17 TSİ
Enlem:39.24083 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/YYB7UrHUZg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi